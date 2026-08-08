Lluvias dejaran 38 árboles caídos y 25 encharcamientos severos en CDMX
En algunas alcaldías las precipitaciones se extendieron hasta por cinco horas, dejando severas inundaciones y afectaciones viales
Dana Estrada / El Sol de México
Últimas notas:
- Piden orientación y seguimiento a casos de despojo y fraudes inmobiliarios en la primera Jornada de Asesoría Jurídica en la CDMX
- Retrasan dos días la apertura de la Feria Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX por falta de lugares para artesanos
- Lluvias dejaran 38 árboles caídos y 25 encharcamientos severos en CDMX