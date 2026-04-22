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Metrópolimiércoles, 22 de abril de 2026

Lluvias en CDMX derriban árboles en Miguel Hidalgo, Xochimilco, Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan

Las lluvias provocaron varias inundaciones

Karla Mora / El Sol de México

Otra rama de 15 metros cayó de un árbol localizado en el Barrio San Pedro, en Xochimilco; no hubo lesionados.

El Heroico Cuerpo de Bomberos acudió a la colonia Del Carmen, en Coyoacán, debido a que las lluvias desprendieron desde la raíz un árbol de aproximadamente 20 metros.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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