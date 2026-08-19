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Metrópolimiércoles, 19 de agosto de 2026

Locales del Metro de CDMX tienen 60 días para uniformar a su personal o enfrentar multas  

Los permisos para vender dentro del Metro deberán ser renovados en 60 días y tendrán una vigencia máxima de 10 años, prorrogables por dos periodos iguales

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Dana Estrada / El Sol de México

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Dana Estrada
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