Locales del Metro de CDMX tienen 60 días para uniformar a su personal o enfrentar multas
Los permisos para vender dentro del Metro deberán ser renovados en 60 días y tendrán una vigencia máxima de 10 años, prorrogables por dos periodos iguales
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