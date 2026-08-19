METRÓPOLI

Somos Mx denuncia desgobierno en CDMX y pide reponer proceso para el Programa General de Desarrollo

La dirigencia estatal del partido considera que Morena tiene miedo de perder en las elecciones de 2027, por eso violan la ley y utilizarán el PGD y la Ley de Participación Ciudadana como instrumentos para evitarlo