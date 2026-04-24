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Metrópoliviernes, 24 de abril de 2026

Localizan mil 392 restos óseos en la Laguna de Tláhuac-Chalco; corresponderían al menos a tres personas

Los restos humanos encontrados son analizados por segunda vez por el equipo de forenses especializados de la ciudad

Dana Estrada / El Sol de México

Además, la institución informó que, derivado de solicitudes de los colectivos, se autorizó la segunda revisión de los retos, por parte del equipo forense de alta especialidad de la Ciudad de México. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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