Localizan mil 392 restos óseos en la Laguna de Tláhuac-Chalco; corresponderían al menos a tres personas
Los restos humanos encontrados son analizados por segunda vez por el equipo de forenses especializados de la ciudad
Dana Estrada / El Sol de México
Además, la institución informó que, derivado de solicitudes de los colectivos, se autorizó la segunda revisión de los retos, por parte del equipo forense de alta especialidad de la Ciudad de México.
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