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Metrópoliviernes, 17 de abril de 2026

Lomitos del Metro podrán elegir a sus tutores por primera vez

El primer programa de “adopción selectiva” en el país busca que 20 canes rescatados en las vías del Metro tenga la oportunidad de elegir a sus tutores

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Dana Estrada / El Sol de México

Habrá perros de todas las tallas: chico, mediano y grande, que llevan esperando incluso años para tener una familia. 

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Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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