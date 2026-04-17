Lomitos del Metro podrán elegir a sus tutores por primera vez

Esta es la primera vez en el país que un ser sintiente podrá elegir con quien vivir, a través de un programa piloto / Foto: Cortesía/STC Metro

Al menos 20 perros rescatados en instalaciones del Metro de la Ciudad de México, podrán elegir el próximo 23 de mayo a sus familias adoptantes. Esta será la primera vez que se pone en marcha el modelo de “adopción selectiva” en el país.

El Sistema de Transporte Colectivo de la CDMX (STC) abrió la convocatoria a familias o personas que busca adoptar un animal de compañía rescatado. Los interesados deberán cumplir con el perfil de responsabilidad, compromiso, así como brindar condiciones adecuadas para el desarrollo y cuidado de los animales en un entorno seguro.

El Metro se encargará de seleccionar 30 familias que cuenten con este perfil, y una vez aprobadas, el próximo 23 de mayo a las 19:30 horas, en instalaciones del Campo Militar Marte, ubicado en Paseo de la Reforma, los 20 perritos rescatados, principalmente de las vías electrificadas del Metro, serán quienes seleccionen a su familia.

Al menos 20 perros rescatados en instalaciones del Metro de la Ciudad de México, podrán elegir el próximo 23 de mayo a sus familias adoptantes / Foto: Cortesía/STC Metro

“Durante la sesión, los animales podrán desplazarse libremente y acercarse a quienes generen mayor conexión, favoreciendo una elección basada en la afinidad emocional. La activación contempla actividades orientadas a fortalecer este proceso, como sesiones de convivencia guiada, espacios de interacción emocional, integración entre los animales y sus posibles tutores”, detalló el Metro.

Esta es la primera vez en el país que un ser sintiente podrá elegir con quien vivir, a través de un programa piloto. El proceso de elección será vigilado por médicos veterinarios y especialistas del Centro de Transferencia Canina (CTC) lugar donde son atendidos, rehabilitados y alojados cada uno de los canes rescatados dentro del Metro.

Las personas interesadas en participar como candidatas y candidatos deberán registrarse y completar un proceso de evaluación previo, mediante un cuestionario STC Metro

El formulario estará disponible a través del siguiente link. Mientras que las autoridades del Metro capitalino compartieron el correo electrónico a dopcionselectiva@petfest.mx para dudas o aclaraciones de las personas interesadas.