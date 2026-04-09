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Metrópolijueves, 9 de abril de 2026

Manifestantes de la Asamblea de Barrios intentan entrar violentamente al Congreso de la CDMX

El altercado motivó a un receso de la sesión ordinaria hasta que se calmaran los ánimos

Manuel Cosme

Los vigilantes recurrieron a los extintores para dispersar a las personas que estaban afuera y el lobby se llenó del polvo blanco, ya que algunos de los inconformes llegaron a este lugar para buscar abrir los portones a sus correligionarios.

Los últimos hechos de violencia registrados en ese recinto ocurrieron en diciembre cuando legisladores de oposición y de la bancada de Morena se enfrentaron en la tribuna del Salón de Sesiones.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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