Manifestantes de la Asamblea de Barrios intentan entrar violentamente al Congreso de la CDMX
El altercado motivó a un receso de la sesión ordinaria hasta que se calmaran los ánimos
Manuel Cosme
Los vigilantes recurrieron a los extintores para dispersar a las personas que estaban afuera y el lobby se llenó del polvo blanco, ya que algunos de los inconformes llegaron a este lugar para buscar abrir los portones a sus correligionarios.
Los últimos hechos de violencia registrados en ese recinto ocurrieron en diciembre cuando legisladores de oposición y de la bancada de Morena se enfrentaron en la tribuna del Salón de Sesiones.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.