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Metrópolisábado, 25 de abril de 2026

Marchan familiares de Juan Jesús N, para exigir un proceso penal justo 

Familia del presunto feminicida de Edith Guadalupe se mantendrá al margen del comunicado de la familia de la joven; sin embargo, continuarán buscando justicia

Dana Estrada / El Sol de México

La marcha fue acompañada también por familias a quienes también tienen preso a algún ser querido, y acusan de ser inocentes; sin embargo, les negaron su derecho a la justicia. 

“Mamá de Edith, a mi también la Fiscalía me pido dinero para sacar a mi hijo de la cárcel”, decía una de las pancartas que familias solidarias marcharon junto a la de Juan Jesús. 

Morales explicó que la esposa y dos hijos pequeños de Juan Jesús han sido revictimizados y juzgados , debido a que la identidad del joven está expuesta en todos lados. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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