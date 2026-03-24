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Metrópolimartes, 24 de marzo de 2026

Blindarán CDMX por la reinauguración del Estadio Azteca

La Secretaría de Seguridad capitalina desplegarán elementos policiales para vigilar el evento y otras zonas turísticas en la ciudad

Vania Solís / El Sol de México

Despliegue de seguridad

El operativo comenzará desde el viernes 27 de marzo y cubrirá no solo el estadio, sino también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hoteles oficiales, centros de entrenamiento, el Zócalo capitalino y zonas turísticas.

Zonas Estratégicas y de Logística

Operativo en puntos turísticos en CDMX

El operativo también incluye presencia en sitios de alta afluencia y puntos turísticos distribuidos por toda la ciudad:

Dispositivo Vial y Cierres

La Subsecretaría de Control de Tránsito realizará cortes a la circulación para mantener las inmediaciones del estadio como zona libre de vehículos.
Cierres principales alrededor del Estadio Azteca:

Alternativas viales:

Recomendaciones y Movilidad

La SSC también dio a conocer canales de atención y números de emergencia para las personas que necesiten ayuda o información:

Formada con aquel humeante café zapatista de la Fes Aragón-UNAM. Edito, escribo y monitoreo. Uno de mis mantras favoritos está inspirado en una frase de Dewey (Malcolm el de en medio): No importa lo que pase… rockanrolea

Vania Solis
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