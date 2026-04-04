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Metrópolisábado, 4 de abril de 2026

Más de 100 personas privadas de la libertad escenificaron la Pasión de Cristo en el Reclusorio Oriente 

Las actuaciones de los reos culminarán este Domingo de Resurrección

Dana Estrada / El Sol de México

Estas actividades continuarán llevándose a cabo este Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, en donde personas privadas de la libertad culminarán sus actuaciones. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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