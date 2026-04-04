Más de 100 personas privadas de la libertad escenificaron la Pasión de Cristo en el Reclusorio Oriente 











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

La SSC recordó que desde hace 22 años se lleva a cabo la representación de la Semana Santa en cárceles de la CDMX. / Foto: Omar Flores/El Sol de México.

Al menos 100 hombres privados de la libertad, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, dieron vida a la Pasión de Cristo, los días de la Semana Santa.

De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalina, durante tres meses cada uno de los participantes de este número, se prepararon con clases de actuación, para dar vida a los papeles de Jesús de Nazaret, los 12 apóstoles, o Barrabás, Judas Iscariote, Pilato, Dimas, Gestas, y hasta el de la virgen María, uno de los pocos personajes que fueron interpretados por mujeres.

En el marco de la celebración de la Semana Santa 2026 y como parte de las acciones para la reinserción social que impulsa la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, con el apoyo de la Arquidiócesis Primada de México, se realizó la representación del Viacrucis, con la participación de personas privadas de la libertad, del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Informó en un comunicado la policía capitalina

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Algunos de los actores y también personas privadas de la libertad procesadas por distintos delitos de alto impacto, dijeron que, actuar en la Pasión de Cristo, les servía para aliviar sus culpas a través de la religión, mientras cumplen sus condenas dentro de las cárceles capitalinas.

Emiliano "N", cargó una cruz de 100 kilogramos durante la representación. / Foto: Omar Flores/El Sol de México.

Como fue el caso de Emiliano “N”, quien representó el papel de Jesús de Nazaret, y quien decidió cargar una cruz de 100 kilogramos a lo largo de la explanada de la penitenciaría, y para quien esta acción representó los pecados y culpas, para las cuales busca obtener el perdón y poder reintegrarse próximamente a la sociedad.

Los actores que están privados de su libertad, cumplen penas por delitos de alto impacto. / Foto: Omar Flores/El Sol de México.