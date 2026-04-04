Más de 100 personas privadas de la libertad escenificaron la Pasión de Cristo en el Reclusorio Oriente
Las actuaciones de los reos culminarán este Domingo de Resurrección
Dana Estrada / El Sol de México
Estas actividades continuarán llevándose a cabo este Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, en donde personas privadas de la libertad culminarán sus actuaciones.
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