Dana Estrada / El Sol de México

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que de las 15:00 a 18:30 horas , fueron transportadas 45 mil 968 personas en unidades de Trolebús y RTP, con rumbo a la inauguración del Estadio Banorte.

El Trolebús movilizó a 13 mil 500 usuarias y usuarios a través de 120 unidades en operación. Las unidades RTP trasladaron a ocho mil 500 personas con 123 unidades; mientras que el Tren Ligero registró una afluencia de 23 mil 968 pasajeros.

Además el Metro de la CDMX reportó una afluencia de 85 mil 680 personas en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo.

“Estas cifras reflejan la capacidad de coordinación y respuesta del sistema de movilidad de la ciudad para atender eventos de alta demanda de manera ordenada, eficiente y segura”, expresó la Semovi.

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Por otro lado el gobierno de la CDMX informó que 10 mil personas llegaron a la Plancha del Zócalo para ver la transmisión del partido en una megapantalla y dos más de menor tamaño. La asistencia comenzó a registrarse desde las 16:00 hasta las 21:00 horas.