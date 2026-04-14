Megafuga en Álvaro Obregón: realizan dictámenes técnicos en viviendas afectadas por la fuerza del agua

La alcaldía habilitó un albergue temporal para las familias afectadas ya que perdieron todas sus pertenencias

Dana Estrada / El Sol de México

En cuanto al daño de viviendas y la pérdida de pertenencias, la demarcación dijo a este diario que sí deberá estar activo un seguro para los afectados, pero serán las autoridades del gobierno de la capital las encargadas de activarlos.

“Se informa que existe un seguro para las viviendas afectadas a cargo de Segiagua, instancia que también será la encargada de determinar la causa del incidente”, informó la demarcación.

Asimismo realizará un monitoreo constante de la zona y viviendas afectadas, hasta asegurar que las condiciones sean las normales, con la intención de dar prioridad a la seguridad de la población.

Mientras tanto la Segiagua informó que para detener la fuga, realizó el cierre de 25 válvulas y las compuertas, con ayuda de 25 trabajadores de la dependencia.