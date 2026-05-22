Retraso en la entrega del Mercado Huipulco afecta a más de 90 comerciantes
En el inmueble reubicarán a más de 90 ambulantes del puente que une del Estadio Azteca y el Cetram Huipulco
Dana Estrada / El Sol de México
Estado actual de las obras
Incertidumbre entre comerciantes y trabajadores
Retrasos en instalaciones y exclusión de vendedores
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