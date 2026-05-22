elsoldemexico
Metrópoliviernes, 22 de mayo de 2026

Retraso en la entrega del Mercado Huipulco afecta a más de 90 comerciantes

En el inmueble reubicarán a más de 90 ambulantes del puente que une del Estadio Azteca y el Cetram Huipulco

El nuevo mercado para reubicar a ambulantes de la Cetram Huipulco
/
Síguenos en:whatsappgoogle

Dana Estrada / El Sol de México

Estado actual de las obras

_Recorrido por la periferia del estadio azteca.-10

Incertidumbre entre comerciantes y trabajadores

Retrasos en instalaciones y exclusión de vendedores

Dana Estrada
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / El músculo invisible de la minería

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / La guerra por el hospedaje de CDMX 

image
Rubén Moreira

El derrumbe institucional

image
Saúl Monreal Ávila

Elección judicial hasta 2028

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES