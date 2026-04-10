Metro opera sólo con 70% de los trenes este viernes ante protesta del Sindicato por falta de apoyos

Este viernes hay una disminución de trenes en el Metro por la protesta laboral del sindicato

Dana Estrada / El Sol de México

El Sindicato de Trabajadores del Metro de la CDMX informó que este viernes, 10 de abril, decidieron disminuir la afluencia de trenes y corridas en las 12 línea como forma de protesta ante la falta de diálogo con el gobierno de la CdMx.

El sindicato informó que en esta protesta laboral se tomó la decisión de no trabajar tiempos extraordinarios, de no trabajar las áreas técnicas y operativas en las líneas. Además en las líneas 1,2,3,7, 8, 9 y B se optó por no operar todos los trenes.

“En las líneas 1,2,3,7, 8, 9 y B no saldría a circular la totalidad de trenes programados por falta de personal o ausentismo”, dijo el Sindicato.

Este viernes sólo está dando servicio el 70 por ciento de la flotilla total del Metro, mientras que el restante 30 por ciento se encuentra parada.

Este día se encuentran en servicio el siguiente número de convoyes:

LINEA 1: Circulan 10 trenes de 28

LINEA 2 : Circulan 21 trenes de 28

LUNEA 3: Circulan 20 trenes de 35

LINEA 4 : Circulan 5 trenes de 7

LINEA 5: Circulan 9 trenes de 11

LÍNEA 6: Circulan 7 trenes de 11

LINEA 7: Circulan 14 trenes de 16

LINEA 8: Circulan 16 trenes de 23

LINEA 9: Circulan 21 trenes de 22

LINEA B: Circulan 16 trenes de 25

LÍNEA A: Circulan 11 trenes de 17

LÍNEA 12: Circulan 25 trenes de 27