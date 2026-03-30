Metro y Metrobús CDMX modifican horarios para el jueves y viernes santo 2026

Asimismo, algunas alcaldías aplicarán la Ley Seca en esos días, entre ellas Iztapalapa, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Gustavo A. Madero

Sistema de Transporte Colectivo Metro

El Metro iniciará actividades a partir de las 7:00 hasta las 00:00 horas. No obstante, durante estos días se aplicará el programa ”Tu bici viaja en Metro”, donde los usuarios podrán ingresar con su bicicleta durante el horario de servicio.

Cabe recordar que la estación Auditorio de la Línea 7, cerrada a finales de diciembre de 2025, y San Antonio Abad, correspondiente a la Línea 2, se encuentran sin servicio por trabajos de remodelación de cara al Mundial 2026.

Metrobús

Este tipo de transporte también aplicará modificaciones en su horario al cierre de la semana.

Activan Ley Seca

En la Gustavo A. Madero también se aplicará Ley Seca en jueves y viernes santo, entrando en vigor en las siguientes colonias:

Por otro lado, las instituciones bancarias suspenderán labores en todo el país los dos días, de acuerdo con lo estipulado en el calendario oficial del sector financiero.

Con estos cambios, las autoridades capitalinas han recomendado a la población a planificar sus tiempos de traslado, así como mantenerse informada a través de canales oficiales.