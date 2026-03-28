Dana Estrada / El Sol de México

El Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo de movilidad gratuito para facilitar el traslado de aficionados al partido de México vs Portugal que se jugará este sábado en el Estadio Banorte, sin embargo, en algunos puntos hubo retrasos y cancelación del servicio.

El Servicio Ride, compuesto por unidades de Trolebús y RTP, encargado de llevar gratuitamente a aficionados de las selecciones de México y Portugal al Estadio Banorte, iniciaron con una operación atropellada y sin una ubicación en el perímetro del Centro Histórico.

A las 15:00 horas, en la parada correspondiente a Hidalgo, entre la calle Valerio y avenida Hidalgo, se decidió de último minuto cancelar ese punto, debido a que no había espacio para estacionar las decenas de camiones trolebuses.

Debido a esto, 20 trolebuses llegaron a la inmediaciones de avenida Juárez casi crucé con Eje Central, para empezar a dar servicio a las 15:10 horas, apenas 10 minutos después de lo acordado.

Aunque en Bellas Artes los aficionados esperaron al menos 10 minutos, cuando las unidades arribaron subieron al RTP al grito “¡México!”.

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Mientras algunos aficionados veían más cerca su llegada al Estadio Banorte, a bordo de las unidades gratuitas de la CDMX, las personas que esperaban en Metro Hidalgo tuvieron que buscar alternativas pues se canceló la parada en ese punto porque no había lugar para estacionar los trolebuses.

En otros puntos, como el del Ángel de la Independencia, las personas esperan entre 8 y 10 minutos para abordar una unidad. Una hora y 10 minutos después de que empezara el servicio solo van ocho corridas.

El servicio está disponible con 18 trolebuses que concluirán su salida a las 6:00 pm para esperar hasta las 9:00 el retorno de los aficionados

Mientras que la parada de El Ángel de la Independencia, las corridas iban de ocho a 10 minutos, con 18 camiones disponibles. Con una hora de operación ya llevaban ocho corridas.

El recorrido estimado para este punto aumentó de una hora cuarenta minutos a casi dos, de acuerdo con los reportes de los operadores de Trolebús.

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En este punto, se encontró Esperanza, en compañía de tres integrantes de su familia, y a quien dos días antes uno de sus hijos la sorprendió con los boletos.

“No me importa si México gana o pierde, siempre voy a estar ahí”, dijo Esperanza.