Dana Estrada / El Sol de México

La restauración del Monumento a La Raza, que requirió un presupuesto de tres millones 754 mil 756 pesos según una solicitud de transparencia en poder de El Sol de México, tiene una escasa afluencia de visitantes. El espacio se encuentra en una zona de difícil acceso, considerada insegura, y donde se hay campamentos irregulares habitados por personas en situación de calle.

Ubicado en el cruce de avenida Insurgentes Norte y Circuito Interior, en la alcaldía Cuauhtémoc, el monumento fue intervenido a partir de finales de 2024, debido a su avanzado deterioro. La obra, diseñada por el arquitecto Francisco Téllez y el escultor Luis Lelo de Larrea, e inaugurada en 1940, presentaba afectaciones por vandalismo, grafiti y ocupación irregular.

“Había personas que vivían dentro de la pirámide. Como al frente tiene dos puertas, las abrieron y ahí dormían; además, estaba muy pintada. Las obras duraron mucho tiempo y hace unos meses retiraron las tablas que impedían el acceso”, relató Alejandro, vecino de la zona.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, en conjunto con la alcaldía Cuauhtémoc, y fueron encabezados por el restaurador José Arcadio Marín Marín, especialista en conservación de bienes escultóricos, según consta en la misma solicitud de transparencia.

Quedan algunos rastros de pintas y grafitis que cubrían casi por completo las superficies en este monumento. / Foto: Omar Flores/El Sol de México

El documento señala que, “derivado del deterioro ocasionado por la falta de mantenimiento, vandalismo, grafitis, flora parasitaria y robo de elementos hidráulicos, se determinó realizar una intervención integral en dos etapas”.

La primera etapa se centró en la pirámide e incluyó la liberación y sellado de grietas, retiro de grafiti, eliminación de humedad y flora parasitaria, reposición de concreto y elementos escultóricos, así como limpieza profunda, tratamiento anticorrosivo en herrería y aplicación de acabados color bronce. También se restauraron las dos cabezas de Quetzalcóatl ubicadas en la parte baja.

Vecinos de la zona lamentan que el espacio continúe subutilizado, a pesar de ser una de las pocas áreas verdes disponibles. / Foto: Omar Flores/El Sol de México

La segunda etapa contempló la restauración de la escultura “El Águila”, del artista Georges Gardet; la integración de piezas faltantes, como serpientes; la intervención de los conjuntos escultóricos laterales “Fundación de México” y “Defensa de Tenochtitlán”; la restauración de los cuatro marcos con esculturas de tlatoanis, y la reposición del barandal metálico. Asimismo, se incluyó la rehabilitación de dos fuentes, aunque estos trabajos no se han realizado.

A pesar de que ya no hay labores visibles en el sitio, la conclusión de la obra no ha sido anunciada oficialmente. La propia Secretaría de Planeación reconoce, a través de la solicitud de transparencia, que no existe una fecha programada para su inauguración.

Ubicado en el cruce de avenida Insurgentes Norte y Circuito Interior, en la alcaldía Cuauhtémoc, el monumento fue intervenido a partir de finales de 2024. / Foto: Omar Flores/El Sol de México

Vecinos de la zona lamentan que el espacio continúe subutilizado, a pesar de ser una de las pocas áreas verdes disponibles y de haber renovado sus juegos infantiles.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Aquí casi no tenemos áreas verdes y rara vez ves niños jugando. Desde hace tiempo se considera una zona insegura, porque también hay personas consumiendo drogas”, señaló Alejandro.