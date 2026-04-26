Morena plantea a Copacos fortalecer la representación vecinal en CDMX
Legisladores de Morena en el Congreso de la capital anunciaron que habrá foros para reformar la Ley de Participación Ciudadana
Manuel Cosme
“También que hagan trabajos de evaluación o de vigilancia, vamos a analizar cómo se puede fortalecer, aparte de las intervenciones que hagan las alcaldías en sus colonias”, agregó Tamariz Sánchez.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.