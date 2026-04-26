El domingo próximo será la elección de los nuevos integrantes de las Copacos y la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo. / Foto: INE / Cuartoscuro.com

La fracción de Morena en el congreso local propondrá que las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) de la Ciudad de México cuenten con más representatividad y fortalecer el diálogo que tengan con las alcaldías, anunció Ángel Tamariz Sánchez, presidente de la Comisión de Participación Democrática y Ciudadana.

El legislador informó que los integrantes de esos organismos vecinales les han dicho a los diputados que las alcaldías no los toman en cuenta a la hora de demandar la solución de los problemas de sus comunidades, como la mejora de los servicios públicos, quieren que se les responda cuando detectan que hay una fuga de agua, un bache o una luminaria con fallas.

Al participar en la conferencia de prensa de la “Chilanguera”, el diputado anunció la realización de foros para actualizar la Ley de Participación Ciudadana y mencionó que los miembros de las Copacos también quieren tener más participación en la realización de los proyectos de Presupuesto Participativo.

El legislador de Morena recordó que el domingo próximo será la elección de los nuevos integrantes de las Copacos y la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo, lo que abre, consideró, la oportunidad de renovar los mecanismos de democracia directa.

Comentó que la intención es hacer foros con los nuevos miembros de esos organismos y los pasados para abordar temas centrales, por ejemplo, incorporar nuevas tecnologías, crear espacios de deliberación más robustos y reforzar los mecanismos de evaluación y transparencia de los proyectos de Presupuesto Participativo.

El presidente de la Comisión de Participación Democrática y Ciudadana ratificó que no hay la intención de desaparecer esas comisiones, sino que se fortalecerán sus capacidades de acción.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante