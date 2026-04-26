elsoldemexico
Metrópolidomingo, 26 de abril de 2026

Morena plantea a Copacos fortalecer la representación vecinal en CDMX

Legisladores de Morena en el Congreso de la capital anunciaron que habrá foros para reformar la Ley de Participación Ciudadana

Manuel Cosme

“También que hagan trabajos de evaluación o de vigilancia, vamos a analizar cómo se puede fortalecer, aparte de las intervenciones que hagan las alcaldías en sus colonias”, agregó Tamariz Sánchez.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (V)

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / De Tchaikowsky o la incomprensión

image
Flor María Yáñez Álvarez

Cuando la justicia falla

image
Maritza Félix

Periodismo para pobres

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES