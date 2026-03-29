Morena plantea revisar aplicación de Ley Seca en el Mundial de Futbol

“Es mejor siempre apelar al consumo responsable, yo creo que la prohibición total tampoco es la solución”, expresó Paulo García, vocero del Grupo Parlamentario de Morena en CDMX

Manuel Cosme

La aplicación de la Ley Seca durante los partidos del Campeonato Mundial de Futbol es un tema a revisar, indicó Paulo García, vocero de la fracción de Morena en el congreso capitalino.

El legislador anunció que el diputado Ángel Tamariz presidirá la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de esa competencia deportiva, y promoverá la realización de mesas de trabajo con funcionarios con el tema de los preparativos de la misma.

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Por último, García presentó un recuento trimestral de lo realizado por la fracción del partido oficial, que en materia de seguridad hubo un fortalecimiento de la misma por medio de la coordinación con los mandos policiales y asambleas por alcaldías.