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Metrópolijueves, 9 de abril de 2026

Mujeres, las que más denuncian discriminación en CDMX: Copred

Algunas de las mujeres formaban parte de grupos vulnerables, entre ellos destacan personas con discapacidad, población LGBT+ y adultas mayores

Dana Estrada / El Sol de México

Discriminación por embarazo en CDMX

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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