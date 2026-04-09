Mujeres, las que más denuncian discriminación en CDMX: Copred











Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

Durante el 2025, la Copred atendió 29 denuncias de mujeres que denunciaron ser discriminadas y que hasta fueron despedidas solo por estar embarazadas. / Foto: Instituto Mexicano del Seguro Social vía Cuartoscuro.com

Las mujeres que viven y trabajan en la Ciudad de México han sido quienes más han denunciado discriminación, principalmente en sus lugares de trabajo, espacio público y mercantiles, de acuerdo con el informe de casos atendidos 2025 del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la CDMX.

El Copred detalló que de enero a diciembre del año pasado brindó dos mil 255 atenciones, de las cuales el 55 por ciento fueron solicitadas por mujeres menores de edad hasta de la tercera edad, quienes quienes buscaron denunciar a través de comparecencias, llamadas telefónicas, correo electrónico, redes sociales y por la cuenta digital Llave CDMX.

Ante este panorama, el Copred detalló algunas mujeres denunciantes formaban parte de grupos vulnerables ya que eran personas con discapacidad, población LGBT+, niñas, adultas de la tercera edad, con VIH / Sida, indígenas, en situación de calle, privadas de su libertad en centros de reclusión, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, e incluso afrodescendientes.

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“Por séptimo año consecutivo, la atención a mujeres que reportan posibles actos de discriminación muestra una tendencia al alza. Asimismo, la atención a personas con discapacidad y a la población LGBT+ se mantiene entre los tres grupos de atención prioritaria con mayor número de casos, en congruencia con lo observado el año anterior”, informó Paola Ortiz Chávez, coordinadora de atención y educación del Copred.

Durante el 2025, las principales causas de discriminación denunciadas corresponden en primer lugar a condiciones de salud, seguido de embarazo, discapacidad e identidad de género. El 69 por ciento de las quejas señalaron que ocurrieron en el trabajo de las víctimas.

La titular del Copred , Geraldina González de la Vega, explicó que durante el 2025 se atendieron 29 denuncias de mujeres que denunciaron ser discriminadas y que hasta fueron despedidas solo por estar embarazadas, y seis por ejercer su maternidad. Sin embargo, destacó que este problema ha estado presente en los últimos 11 años.