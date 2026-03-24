Museos, arte y fútbol: CDMX prepara oferta cultural histórica para el Mundial 2026

Clara Brugada Molina presentó una ambiciosa agenda cultural del Mundial que contempla actividades en al menos 17 museos públicos y privados

Victor Hugo Solano

“Estamos convirtiendo a la ciudad en un gran escenario artístico y cultural”, afirmó la mandataria, al destacar que la capital es una de las metrópolis con mayor oferta museística en el mundo.

Una ciudad que une fútbol, arte e historia

Asimismo, se prevé una muestra fotográfica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y así como diversas intervenciones urbanas que convertirán calles y plazas en espacios culturales abiertos.

Museos, exposiciones y reaperturas clave

De acuerdo con autoridades, se espera la llegada de más de tres millones de visitantes, quienes podrán recorrer un circuito de 19 exposiciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

CDMX, capital del turismo cultural

En palabras del gobierno capitalino, se trata de mostrar al mundo una ciudad “inmensa, diversa e irrepetible”, capaz de transformar el Mundial 2026 en una celebración cultural sin precedentes.