Metrópolidomingo, 5 de julio de 2026

Ni uno más: aficionados llenan el Zócalo y el Ángel de la Independencia a dos horas del México vs Inglaterra

Previo al inicio del juego, las autoridades informaron que la Fan Fest del corazón de la ciudad ya está lleno y recomendaron a los aficionados dirigirse a otros puntos como el Monumento a la Revolución

Samantha Laurent

Samantha Laurent
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