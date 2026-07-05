Ni uno más: aficionados llenan el Zócalo y el Ángel de la Independencia a dos horas del México vs Inglaterra
Previo al inicio del juego, las autoridades informaron que la Fan Fest del corazón de la ciudad ya está lleno y recomendaron a los aficionados dirigirse a otros puntos como el Monumento a la Revolución
Samantha Laurent
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