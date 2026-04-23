Este sistema eléctrico de transporte capitalino operará con 19 trenes cuádruples para transportar hasta 45 mil personas por partido durante la justa mundialista; las obras de modernización están casi concluidas
A 49 días de la inauguración del Mundial 2026, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc alerta que no se tiene definido un gabinete de seguridad que tenga claridad de las acciones que se llevarán a cabo en las diferentes zonas hoteleras y corredores turísticos de la demarcación.
“La jefatura lo sabe, la jefa de Gobierno está enterada, a mí sí me gustaría saber el plan para el Mundial en Cuauhtémoc. No tenemos un gabinete de seguridad, dicen que el secretario de Seguridad Ciudadana hablará específicamente con cada alcalde de este tema y los puntos más álgidos. No lo hemos tenido”, expuso en entrevista con El Sol de México.
“Falta mucho, tenemos poco tiempo. Ojalá nos podamos reunir próximamente, me parece que ya estaba establecida. Creo que a estas alturas tenemos, al menos en Cuauhtémoc, que apretar esas reuniones”, argumentó.
Falta mucho, tenemos poco tiempo. Ojalá nos podamos reunir próximamente, me parece que ya estaba establecida. Creo que a estas alturas tenemos, al menos en Cuauhtémoc, que apretar esas reuniones- Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc
Advirtió que ante el retraso en las reuniones y mesas de trabajo mensuales a las que convocó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, “no va a ser suficiente para lo que nos vamos a enfrentar en el Mundial”, por los que espera que pronto se dé el próximo encuentro.
Reconoció que el asesinatoy hechos violentos cometidos en las piramides de Teotihucán prende las alertas en los corredores turísticos que concentran más de 40 museos, porque la alcaldía tan solo dispone de 180 policías auxiliares por turno contratados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como dependemos de un mando único, en caso de alguna emergencia en otra alcaldía son susceptibles de ser removidos.
“Tenemos el mayor número de museos, el corredor gastronómico más importante de este país: Roma-Condesa, el Paseo de la Reforma, todos los lugares turísticos que pueden concentrar la gente”, dijo la funcionaria.
Informó que los 180 agentes adscritos a la alcaldía serán capacitados por la policía capitalina en materia de tránsito y movilidad para que tengan conocimientos y facultades para poder levantar infracciones, sin embargo este adiestramiento tendrá un costo para su administración.
“Tendríamos que pagar para que nuestra policía se capacite y pueda infraccionar y ser habilitados como policías de tránsito para que se den abasto en cuanto a la movilidad en toda la ciudad”, dijo Rojo de la Vega.
Por otro lado comentó que de manera oficial, la Ciudad de México solo contará con un Fan Fest que se instalará en la plancha del Zócaloy no en las 16 alcaldías como lo había anunciado la jefa de gobierno el 11 de junio de 2025.
Tendríamos que pagar para que nuestra policía se capacite y pueda infraccionar y ser habilitados como policías de tránsito para que se den abasto en cuanto a la movilidad en toda la ciudad- Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc
“Se habla de que quieren utilizar Garibaldi, aparte del Zócalo. Pretenden hacer algo con pantallas parecido, al Fan Fest oficial, pero con un atractivo turístico, las y los vecinos o la gente que visite la alcaldía; estamos en pláticas porque ese espacio es de la alcaldía y usarlo implicaría más seguridad, más camiones de basura, más recolección. No sé si vamos a tener un atractivo en Garibaldi”.
La alcaldía Cuauhtémoc informó que contará con herramientas tecnológicas a fin de apoyar tanto al turismo nacional como extranjero, serán presentadas el próximo lunes y entre ellas destaca el Pasaporte Chilango que tiene como objetivo ofrecer descuentos en el comercio y consumo para quienes visiten la demarcación.
Además de la herramienta Amazónica que funcionará a partir de la siguiente semana. Funcionará a través de Inteligencia Artificial y puede ser consultada por extranjeros ya que estará disponible en seis idiomas; servirá para orientar y recomendar al turismo desde sitios para comer, dónde se puede atender una emergencia y los puntos para ser atendidos por autoridades de Cuauhtémoc.