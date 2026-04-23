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Metrópolijueves, 23 de abril de 2026

Teotihuacán encendió las alertas para el Mundial: Alessandra Rojo de la Vega

La alcaldesa de la Cuauhtémoc advierte sobre la falta de un gabinete de seguridad con acciones definidas, insuficientes policías y retraso en reuniones, lo que genera preocupación en zonas turísticas

Gerardo Jiménez

Teotihuacán prende alerta en corredores turísticos 

También reveló que las autoridades capitalinas, a través del Fondo Mixto de Promoción Turística, tienen planeado un festival artístico y montar una pantalla en la plaza Garibaldi.

Acciones para el Mundial

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