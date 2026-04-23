Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

A 49 días de la inauguración del Mundial 2026, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc alerta que no se tiene definido un gabinete de seguridad que tenga claridad de las acciones que se llevarán a cabo en las diferentes zonas hoteleras y corredores turísticos de la demarcación.

“La jefatura lo sabe, la jefa de Gobierno está enterada, a mí sí me gustaría saber el plan para el Mundial en Cuauhtémoc. No tenemos un gabinete de seguridad, dicen que el secretario de Seguridad Ciudadana hablará específicamente con cada alcalde de este tema y los puntos más álgidos. No lo hemos tenido”, expuso en entrevista con El Sol de México.

“Falta mucho, tenemos poco tiempo. Ojalá nos podamos reunir próximamente, me parece que ya estaba establecida. Creo que a estas alturas tenemos, al menos en Cuauhtémoc, que apretar esas reuniones”, argumentó.

Falta mucho, tenemos poco tiempo. Ojalá nos podamos reunir próximamente, me parece que ya estaba establecida. Creo que a estas alturas tenemos, al menos en Cuauhtémoc, que apretar esas reuniones - Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Advirtió que ante el retraso en las reuniones y mesas de trabajo mensuales a las que convocó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, “no va a ser suficiente para lo que nos vamos a enfrentar en el Mundial”, por los que espera que pronto se dé el próximo encuentro.

Reconoció que el asesinato y hechos violentos cometidos en las piramides de Teotihucán prende las alertas en los corredores turísticos que concentran más de 40 museos, porque la alcaldía tan solo dispone de 180 policías auxiliares por turno contratados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como dependemos de un mando único, en caso de alguna emergencia en otra alcaldía son susceptibles de ser removidos.

"A mí sí me gustaría saber el plan para el Mundial en Cuauhtémoc", señaló Alessandra Rojo de la Vega - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México Rojo de la Vega informó que la alcaldía Cuauhtémoc contará con herramientas tecnológicas a fin de apoyar tanto al turismo nacional como extranjero, serán presentadas el próximo lunes y entre ellas destaca el Pasaporte Chilango y Amazónica - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México La alcaldesa en Cuauhtémoc señaló que “tenemos el mayor número de museos, el corredor gastronómico más importante de este país: Roma-Condesa, el Paseo de la Reforma, todos los lugares turísticos que pueden concentrar la gente" - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

“Tenemos el mayor número de museos, el corredor gastronómico más importante de este país: Roma-Condesa, el Paseo de la Reforma, todos los lugares turísticos que pueden concentrar la gente”, dijo la funcionaria.

Informó que los 180 agentes adscritos a la alcaldía serán capacitados por la policía capitalina en materia de tránsito y movilidad para que tengan conocimientos y facultades para poder levantar infracciones, sin embargo este adiestramiento tendrá un costo para su administración.

“Tendríamos que pagar para que nuestra policía se capacite y pueda infraccionar y ser habilitados como policías de tránsito para que se den abasto en cuanto a la movilidad en toda la ciudad”, dijo Rojo de la Vega.

Por otro lado comentó que de manera oficial, la Ciudad de México solo contará con un Fan Fest que se instalará en la plancha del Zócalo y no en las 16 alcaldías como lo había anunciado la jefa de gobierno el 11 de junio de 2025.

Tendríamos que pagar para que nuestra policía se capacite y pueda infraccionar y ser habilitados como policías de tránsito para que se den abasto en cuanto a la movilidad en toda la ciudad - Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

“Se habla de que quieren utilizar Garibaldi, aparte del Zócalo. Pretenden hacer algo con pantallas parecido, al Fan Fest oficial, pero con un atractivo turístico, las y los vecinos o la gente que visite la alcaldía; estamos en pláticas porque ese espacio es de la alcaldía y usarlo implicaría más seguridad, más camiones de basura, más recolección. No sé si vamos a tener un atractivo en Garibaldi”.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que contará con herramientas tecnológicas a fin de apoyar tanto al turismo nacional como extranjero, serán presentadas el próximo lunes y entre ellas destaca el Pasaporte Chilango que tiene como objetivo ofrecer descuentos en el comercio y consumo para quienes visiten la demarcación.