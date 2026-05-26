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Metrópolimartes, 26 de mayo de 2026

Buscan impedir que partidos políticos y alcaldías se involucren en ejercicios de participación ciudadana en la CDMX

Es necesario modificar la Ley de Participación Ciudadana y buscar mecanismos para reducir el abstencionismo en ese tipo de votaciones

Nueva Ley de Participación Ciudadana impedirá intromisión partidista y de alcaldías en ejercicios de participación ciudadana
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Manuel Cosme

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Nueva Ley de Participación Ciudadana impedirá intromisión partidista y de alcaldías en ejercicios de participación ciudadana
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Construirán una nueva ley

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Manuel Cosme
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