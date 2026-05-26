METRÓPOLI

Gobierno de la CDMX sigue aumentando gastos para obras del Mundial

La Inversión Mundial 2026 en Ciudad de México cambia su planificación con un incremento en el presupuesto en 482 millones, con la cancelación de de dos ciclovías, Acopa y División del Norte, y nuevos proyectos de rehabilitación financiados por el Fondo Mixto de Promoción Turística