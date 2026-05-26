Buscan impedir que partidos políticos y alcaldías se involucren en ejercicios de participación ciudadana en la CDMX
Es necesario modificar la Ley de Participación Ciudadana y buscar mecanismos para reducir el abstencionismo en ese tipo de votaciones
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