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Metrópolimiércoles, 25 de marzo de 2026

Nuevos binomios caninos reforzarán seguridad en partidos del Mundial en la CDMX

Con esta integración ya serán 18 binomios caninos que trabajan en la SSC, en cuatro especialidades y que estarán presentes en los partidos de futbol

Dana Estrada / El Sol de México

“Estos nuevos integrantes fueron entrenados en la detección de explosivos, lo que permitirá reforzar los esquemas de prevención y reacción en espacios de alta concentración de personas, así como en eventos masivos”, detalló la SSC. 

“Con estas acciones, la SSC y la PBI refrendan su compromiso de fortalecer sus capacidades operativas, a fin de brindar mayor seguridad a la ciudadanía y a quienes visiten la capital del país”, aseguró la SSC. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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