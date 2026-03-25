Nuevos binomios caninos reforzarán seguridad en partidos del Mundial en la CDMX

Con esta integración ya serán 18 binomios caninos que trabajan en la SSC, en cuatro especialidades y que estarán presentes en los partidos de futbol

Dana Estrada / El Sol de México

“Estos nuevos integrantes fueron entrenados en la detección de explosivos, lo que permitirá reforzar los esquemas de prevención y reacción en espacios de alta concentración de personas, así como en eventos masivos”, detalló la SSC.

“Con estas acciones, la SSC y la PBI refrendan su compromiso de fortalecer sus capacidades operativas, a fin de brindar mayor seguridad a la ciudadanía y a quienes visiten la capital del país”, aseguró la SSC.