Obras aledañas al Estadio Azteca afectan a pequeños comerciantes, denuncian en el congreso local

La titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto Guerrero, participó en la Mesa de Trabajo de la Comisión. / Foto: Gobierno CDMX

El 80 por ciento de los pequeños negocios en las zonas cercanas al Estadio Azteca reportó afectaciones por las obras que se realizan ahí, dio a conocer Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva del congreso capitalino, a Alejandra Frausto, secretaria de Turismo.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pidió a la funcionaria ser el conducto para llevar este tipo de situaciones al Gobierno de la Ciudad de México, ya que debió, opinó, tomar medidas preventivas para atender esta problemática.

La secretaria de Turismo acudió a la reunión con la que Comisión de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Futbol reactivó sus trabajos y presentó a sus integrantes los preparativos del gobierno capitalino, a fin de atender a las y los aficionados nacionales y extranjeros que asistan a esa competencia deportiva.

Tras de la exposición de la funcionaria, el diputado del PVEM cuestionó el hecho de que la administración capitalina promueva el home office para los partidos del Campeonato Mundial de Futbol, pero no se haga lo mismo cuando la capital del país registra contingencias ambientales y recordó que su fracción presentó una iniciativa el año pasado sobre este tema.

Sobre la presentación del programa Mundial Verde con Juego Limpio, que tiene como una de sus propuestas evitar los vasos de plástico de un solo uso, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México recordó que eso ya está por ley.

Al iniciar la reunión, que tuvo lugar en el Salón Luis Donaldo Colosio, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto , informó que el gobierno capitalino tiene un plan de 10 rutas turísticas que recorren desde Xochimilco hasta Chapultepec, habló de la capacitación de más de cien mil personas entre prestadores de servicios, taxistas, artesanos y personal de seguridad, la realización de 35 festivales futboleros en la ciudad y el FIFA Fan Festival a efectuarse en el Zócalo capitalino con la transmisión de los partidos.

La funcionaria afirmó que la capital del país tiene ahora 850 hoteles, 62 mil 280 habitaciones y 19 mil alojamientos por plataforma y que el operativo de seguridad para el Campeonato Mundial de Futbol contará con 62 mil 674 elementos de fuerzas federales y locales.

El diputado Ángel Tamariz, quien preside esa comisión, anunció que programó las próximas reuniones de la misma el martes 28 de abril y el 29 de mayo con la finalidad de que los legisladores participen en la definición de acciones encaminadas a que esa competencia internacional tenga un carácter social.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante