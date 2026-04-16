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Metrópolijueves, 16 de abril de 2026

Obras aledañas al Estadio Azteca afectan a pequeños comerciantes, denuncian en el congreso local

Presenta Secretaría de Turismo capitalina a legisladores los planes para atender al turismo nacional y extranjero que asistan al Campeonato Mundial de Futbol

Manuel Cosme

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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