Obras de movilidad para el Mundial 2026 quedarán listas el 30 de mayo, confirma Secretaría de Turismo
Adelanta que el gobierno capitalino llevará a cabo una campaña para desincentivar el uso del auto particular.
Manuel Cosme
Entrevistado al terminar la mesa de trabajo, se le preguntó en concreto ¿qué obras estarán listas para el Mundial? Y respondió: todo tiene que estar listo antes del Mundial, antes del 30 de mayo se tienen que entregar todas las obras.
En otro tema, Manuel Zepeda Mata también adelantó que el gobierno local emprenderá el mes próximo una campaña para desincentivar entre los capitalinos el uso de los vehículos particulares y que viajen más en el transporte público.
El también panista, Federico Chávez Semerena, advirtió que las rutas peatonales que convergen en el Estadio Azteca pasan cerca de Santa Úrsula, una zona que afirmó, tiene altos índices delictivos.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.