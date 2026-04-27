Adelanta que el gobierno capitalino llevará a cabo una campaña para desincentivar el uso del auto particular.

Manuel Cosme

Entrevistado al terminar la mesa de trabajo, se le preguntó en concreto ¿qué obras estarán listas para el Mundial? Y respondió: todo tiene que estar listo antes del Mundial, antes del 30 de mayo se tienen que entregar todas las obras.

En otro tema, Manuel Zepeda Mata también adelantó que el gobierno local emprenderá el mes próximo una campaña para desincentivar entre los capitalinos el uso de los vehículos particulares y que viajen más en el transporte público.

El también panista, Federico Chávez Semerena, advirtió que las rutas peatonales que convergen en el Estadio Azteca pasan cerca de Santa Úrsula, una zona que afirmó, tiene altos índices delictivos.