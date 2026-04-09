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Metrópolijueves, 9 de abril de 2026

Organizaciones advierten sobre el crecimiento de la trata de personas durante el Mundial de Futbol

Lanzan la campaña Mundial Sin Trata para promover la identificación y el reporte seguro de la trata de personas en contextos de turismo

Manuel Cosme

Señaló que los megaeventos deportivos generan condiciones que las redes de trata aprovechan; aclaró que no es un tema para generar alarmas, porque la prevención funciona, pero indicó que es necesario disminuir los riesgos.

Ante esa situación, pidió a esos servidores marcar la Línea del Consejo Ciudadano, el 800-5533-00, para reportar situaciones que perciban como anormales.

Gabriela González García, directora general de Atención Ciudadana del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, opinó que toda la sociedad debe participar en ella, a fin de detectar, reportar y proteger a las posibles víctimas.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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