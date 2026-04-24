Oriente de la CDMX, la zona con mayor percepción de inseguridad de la capital: INEGI 

Las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco fueron consideradas las más inseguras de la CDMX, durante el primer trimestre del 2026 / Foto: Maximiliano Pérez/La Prensa

Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco fueron consideradas las alcaldías más inseguras de la CDMX durante el primer trimestre del 2026, de acuerdo con la percepción de inseguridad de sus habitantes, a través de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI.

Estás demarcaciones ocuparon los lugares 27, 32 y 37 respectivamente, entre 91 zonas urbanas de todo el país. Sin embargo, dos de estas alcaldías tuvieron una ligera disminución en la percepción de inseguridad, en contraste con el primer trimestre del 2025; pues Iztapalapa pasó de 73.8 por ciento de percepción de inseguridad a 71 por ciento; y Tláhuac de 71.9 por ciento a 69.9, también Xochimilco tuvo un descenso y pasó de 69.4 por ciento a 66.9 por ciento más insegura, de acuerdo con la calidad de vida expresada por sus pobladores.

El resto de las alcaldías de la CDMX se encuentran en lugares más bajos en cuanto a la percepción de inseguridad, entre los puestos 42 a 89. Sin embargo, en aquellas donde sí se registró un aumentó en inseguridad fue en Iztacalco, Álvaro Obregón, Tlalpan, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Coyoacán.

En donde hubo una ligera disminución fue en Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, y Benito Juárez, esta última es considerada la menos insegura de toda la ciudad, pues pasó de tener el año pasado el 20.4 por ciento de percepción de inseguridad al 16.4 por ciento para este 2026, y ubicándola en el ranking nacional en el puesto 89.

“De acuerdo con la encuesta ENSU del INEGI, Benito Juárez se mantiene, una vez más, como la alcaldía más segura de la CDMX y de la Megalópolis. Este resultado es reflejo del trabajo permanente para fortalecer nuestra estrategia de Blindar BJ 360. No bajaremos el ritmo. Vamos a seguir trabajando para que las familias vivan con mayor tranquilidad y seguridad”, expresó el alcalde, Luis Mendoza, a través de sus redes sociales.

Las tres alcaldías más inseguras no están ni cerca de las tres ciudades con más índice de inseguridad / Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com

Cabe señalar que las demarcaciones de la CDMX están por debajo de los niveles de percepción de inseguridad, respecto a otras ciudades como Irapuato, en Guanajuato; la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y Ecatepec, Estado de México; quienes ocupan el primer, segundo y tercer lugar a nivel nacional.

Los espacios públicos donde más desprotegidos se sienten los habitantes de estos lugares son los cajeros automáticos en primer lugar, con más del 70 por ciento de las opiniones; en segundo lugar, las calles de estas comunidades; seguido del transporte público, carreteras, bancos, mercados, parques, centros comerciales, trabajo, casa y escuela.

Además, la encuesta reveló que ante la sensación de inseguridad, debido a las condiciones del espacio público de las ciudades, el 43.7 por ciento de los encuestados dijo que ya no lleva cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito por miedo a ser víctimas de algún delito.

El 39.2 por ciento dejó de permitir a menores de edad salir solos a la calle, y el 39.1 por ciento dejó de caminar por las calles cercanas a sus viviendas durante las noches. Las mujeres fueron las más afectadas por la inseguridad.