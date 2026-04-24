elsoldemexico
Metrópoliviernes, 24 de abril de 2026

Oriente de la CDMX, la zona con mayor percepción de inseguridad de la capital: INEGI 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A Madero disminuyeron su inseguridad

Dana Estrada / El Sol de México

Benito Juárez, la alcaldía más segura de la CDMX

¿Cuáles son los lugares más inseguros de México?

Facebook, la red donde se informan los ciudadanos sobre puntos inseguros

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Javier Orozco

El negocio del streaming en el deporte

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Amenaza a De la Garza fraude inmobiliario

image
Saúl Monreal Ávila

Maru Campos debe ir a juicio político

image
Rubén Moreira

Ya salió el peine o, mejor dicho, el petróleo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES