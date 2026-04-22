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Metrópolimiércoles, 22 de abril de 2026

PAN CDMX propone instalar comité de riesgos para el Mundial

El PAN dijo que dará recomendaciones a las alcaldesas y alcaldes de ese partido, a fin de que tomen las previsiones necesarias ante una emergencia durante el evento deportivo

Manuel Cosme

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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