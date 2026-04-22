Este sistema eléctrico de transporte capitalino operará con 19 trenes cuádruples para transportar hasta 45 mil personas por partido durante la justa mundialista; las obras de modernización están casi concluidas
La instalación de un comité de riesgos en el cabildo de la Ciudad de México es necesaria para garantizar la seguridad durante la próxima Copa del Mundo, según Miguel Ángel Errasti, secretario de Gobierno de la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN).
El panista pidió a la administración capitalina, que dé a conocer los planes que tiene ante un posible colapso del sistema de transporte público que se pondrá al servicio de los aficionados que asistan a los partidos del Mundial, que tendrá lugar en el Estadio Banorte.
El integrante del Comité Directivo capitalino del PAN criticó al Gobierno de la Ciudad de México por la falta de acciones y planeación con miras a este evento, lo cual muestra su incapacidad operativa, por lo que solicitó saber cuántos elementos participarán en los dispositivos para garantizar la seguridad de los asistentes.
Agregó también su inquietud por saber sobre las instituciones de salud, qué casos de emergencia atenderán; también acerca de las zonas conocidas como Fan Fest y otros espacios destinados a la fiesta del Mundial del Futbol.
¿Si van a existir módulos móviles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en qué puntos? Así como dar a conocer los programas de Protección Civil actualizados para cada evento y saber cuáles son sus protocolos en caso de un sismo de magnitud considerableMiguel Ángel Errasti, integrante del PAN
Ratificó que la dirigencia del PAN de la Ciudad de México dará a conocer próximamente las recomendaciones necesarias a las alcaldesas y alcaldes de ese partido, a fin de que tomen las previsiones necesarias ante la incapacidad del gobierno local de Morena.