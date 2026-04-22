El PAN capitalino pidió al Gobierno de la CDMX que dé a conocer cuáles serán sus planes en caso de una emergencia. / Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro.com

La instalación de un comité de riesgos en el cabildo de la Ciudad de México es necesaria para garantizar la seguridad durante la próxima Copa del Mundo, según Miguel Ángel Errasti, secretario de Gobierno de la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN).

El panista pidió a la administración capitalina, que dé a conocer los planes que tiene ante un posible colapso del sistema de transporte público que se pondrá al servicio de los aficionados que asistan a los partidos del Mundial, que tendrá lugar en el Estadio Banorte.

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El integrante del Comité Directivo capitalino del PAN criticó al Gobierno de la Ciudad de México por la falta de acciones y planeación con miras a este evento, lo cual muestra su incapacidad operativa, por lo que solicitó saber cuántos elementos participarán en los dispositivos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Agregó también su inquietud por saber sobre las instituciones de salud, qué casos de emergencia atenderán; también acerca de las zonas conocidas como Fan Fest y otros espacios destinados a la fiesta del Mundial del Futbol.

¿Si van a existir módulos móviles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en qué puntos? Así como dar a conocer los programas de Protección Civil actualizados para cada evento y saber cuáles son sus protocolos en caso de un sismo de magnitud considerable Miguel Ángel Errasti, integrante del PAN