PAN sugiere crear impuesto de 3% al turismo durante el Mundial
La dirigencia panista capitalina argumentó que este gravamen servirá para financiar un seguro de protección a usuarios del transporte público
Manuel Cosme
Otras iniciativas de los panistas locales es colocar cámaras del C5 en los puentes de seguridad y hacer una alianza entre la FIFA para la comercialización de productos oficiales.
En su oportunidad, la diputada Frida Guillen recordó que presentó una iniciativa para vigilar los precios de los productos y servicios durante esa competencia internacional, a fin de evitar las alzas desmedidas.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.