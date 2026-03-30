La dirigencia panista capitalina argumentó que este gravamen servirá para financiar un seguro de protección a usuarios del transporte público

Manuel Cosme

Otras iniciativas de los panistas locales es colocar cámaras del C5 en los puentes de seguridad y hacer una alianza entre la FIFA para la comercialización de productos oficiales.

En su oportunidad, la diputada Frida Guillen recordó que presentó una iniciativa para vigilar los precios de los productos y servicios durante esa competencia internacional, a fin de evitar las alzas desmedidas.