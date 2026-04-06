Manuel Cosme

Un grupo de campesinos de la organización Productores Unidos del Volcán tomó la caseta de la carretera México Toluca, donde dejan pasar a los automovilistas sin pagar el peaje.

Los reportes más recientes de las autoridades viales indican que la circulación en las casetas de Pachuca, Cuernavaca, Puebla y Queretaro se lleva a cabo sin problemas al corte de las 10;30 de la mañana.

Por su parte, algunos transportistas afirmaron que no participarían en los bloqueos, porque no querían obstaculizar el regreso de vacacionistas a la Ciudad de México.

Recordemos que el día de ayer transportistas y campesinos amenazaron con bloquear las casetas más importantes de acceso a la capital mexicana..