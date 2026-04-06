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ÚLTIMA HORA: Al menos 500 personas participan en 11 bloqueos activos en México; Segob pide no perjudicar a la población
Metrópolilunes, 6 de abril de 2026

Campesinos permiten libre paso a automovilistas en la caseta México-Toluca

El gremio demanda más apoyo para la producción agropecuaria

Manuel Cosme

Un grupo de campesinos de la organización Productores Unidos del Volcán tomó la caseta de la carretera México Toluca, donde dejan pasar a los automovilistas sin pagar el peaje.

Los reportes más recientes de las autoridades viales indican que la circulación en las casetas de Pachuca, Cuernavaca, Puebla y Queretaro se lleva a cabo sin problemas al corte de las 10;30 de la mañana.

Por su parte, algunos transportistas afirmaron que no participarían en los bloqueos, porque no querían obstaculizar el regreso de vacacionistas a la Ciudad de México.

Recordemos que el día de ayer transportistas y campesinos amenazaron con bloquear las casetas más importantes de acceso a la capital mexicana..

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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