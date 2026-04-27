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Metrópolilunes, 27 de abril de 2026

Partido Verde destapa a Jesús Sesma como su candidato a jefe de Gobierno de CDMX para 2030

El senador Manuel Velasco dijo que el Partido Verde tiene la meta de conseguir siete millones de votos en 2027, de los cuales 1.5 millones serán en la capital

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“No es justo que problemas como basureros clandestinos, construcciones ilegales, maltrato animal, ruido excesivo o contaminación queden sin solución por la falta de acción de la autoridad”, dijo Sesma.

Asimismo, subrayó que no se trata de una confronta política, sino, una alianza con la ciudadanía para que sus denuncias no queden en el archivo.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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