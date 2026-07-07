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Metrópolimartes, 7 de julio de 2026

Partidos mundialistas en la CDMX dejaron más de seis millones y medio de pasajeros en las Líneas 1, 2 y 3 del Metro 

La Copa del Mundo de la FIFA 2026, dejó un excedente de 1.5 millones de viajes en tres líneas del Metro capitalino

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Dana Estrada / El Sol de México

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Dana Estrada
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