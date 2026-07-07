Partidos mundialistas en la CDMX dejaron más de seis millones y medio de pasajeros en las Líneas 1, 2 y 3 del Metro
La Copa del Mundo de la FIFA 2026, dejó un excedente de 1.5 millones de viajes en tres líneas del Metro capitalino
Últimas notas:
- Partidos mundialistas en la CDMX dejaron más de seis millones y medio de pasajeros en las Líneas 1, 2 y 3 del Metro
- Hacen auditoría a las obras de remodelación de la Línea 2 del Metro para determinar si existieron sobrecostos
- Los 4 candelabros del Metro Hidalgo costaron 224 mil pesos, aclara Adrián Rubalcava