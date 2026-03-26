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Metrópolijueves, 26 de marzo de 2026

Pensión hombres bienestar de 60 a 64 años: fechas de registro para los tres mil pesos bimestrales

La Sebien indicó que el registro se realizará únicamente de forma presencial y solo estará abierto durante tres días

Alma Hidalgo / El Sol de México

Proceso de registro a la pensión Hombres Bienestar en marzo 2026

La Sebien indicó que el programa pensión Hombres Bienestar realizará el registro de beneficiarios del 25 al 27 de marzo.

Es decir, si quieres acceder al programa, deberás estar al pendiente de las visitas de la brigada de Participación Ciudadana.

¿Cuáles son los requisitos para la pensión Hombres Bienestar?

Los requisitos para acceder a la pensión Hombres Bienestar son:

La Sebien indica que, para el ejercicio fiscal 2026, se da preferencia al subgrupo de 63 y 64 años.

Aunque la Sebien no especificó cuáles son los documentos necesarios para acceder al apoyo, en su sitio web indica que la documentación solicitada es la siguiente en original y copia:

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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