La Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México promueve la tutela responsable de las razas mexicanas

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cómo se define a una nueva raza de perros?

De acuerdo con la Fédération Cynologique Internationale, las nuevas razas pueden ser una población de perros que sea reconocida a nivel regional o nacional, o una nueva población de perros única en su tipo.

Además, aclara que no pueden ser el resultado de una cruza directa entres dos razas reconocidas por la FCI.

Los requisitos de la FCI para reconocer a una nueva raza son:

Posteriormente, el Comité General de la FCI le solicitará a una delegación realizar una investigación exhaustiva en el que evaluarán a un mínimo de 60 perros, machos y hembras.

Sumado a ello, la delegación debe debatir el expediente y luego enviar una propuesta para que el Comité General de la FCI acepte provisionalmente la raza.

Luego de un mínimo de cinco generaciones y el transcurso de no menos de diez años desde el reconocimiento provisional, el miembro solicitante puede enviar un pedido para que se acepte definitivamente a la raza.

Los datos para que se acepte de forma definitiva son: