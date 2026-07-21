Personas en situación vulnerable del Centro Histórico adoptan perros callejeros y los convierten en su familia
En el marco del Día Internacional del Perro, una pareja se esfuerza para que sus perros puedan alimentarse y vivir con buena salud
Dana Estrada / El Sol de México
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