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Metrópoliviernes, 10 de abril de 2026

Pese a manifestaciones, gobierno de la CDMX cerró la participación en el Plan General de Desarrollo

Este viernes culminaron las encuestas ciudadanas para el proyecto del Plan General de Desarrollo de la CDMX que regirá políticas públicas, derechos y aprovechamiento de recursos en los próximos 20 años

Dana Estrada / El Sol de México

Exigimos la reposición del proceso, queremos proponer  que trabajemos en la ley de participación ciudadana. Aquí estamos listos para trabajar en un nuevo plano con ciudadanos  y Copacos. 

“Estamos dispuestos a trabajar para que se corrija este plan que tiene deficiencias”, dijo Antonio Quintino, Copaco de Iztapalapa. 

Todas las firmas recabadas en los últimos 10 días , fueron entregadas en físico a la Oficialía de Partes de la CDMX, en el Ayuntamiento.  

En las próximas semanas se realizará el ajuste a los documentos y posteriormente será presentado al Congreso de la CdMx para su votación y aprobación. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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