Este viernes culminaron las encuestas ciudadanas para el proyecto del Plan General de Desarrollo de la CDMX que regirá políticas públicas, derechos y aprovechamiento de recursos en los próximos 20 años

Dana Estrada / El Sol de México

Exigimos la reposición del proceso, queremos proponer que trabajemos en la ley de participación ciudadana. Aquí estamos listos para trabajar en un nuevo plano con ciudadanos y Copacos.

“Estamos dispuestos a trabajar para que se corrija este plan que tiene deficiencias”, dijo Antonio Quintino, Copaco de Iztapalapa.

Todas las firmas recabadas en los últimos 10 días , fueron entregadas en físico a la Oficialía de Partes de la CDMX, en el Ayuntamiento.

En las próximas semanas se realizará el ajuste a los documentos y posteriormente será presentado al Congreso de la CdMx para su votación y aprobación.