Pese a manifestaciones, gobierno de la CDMX cerró la participación en el Plan General de Desarrollo
Este viernes culminaron las encuestas ciudadanas para el proyecto del Plan General de Desarrollo de la CDMX que regirá políticas públicas, derechos y aprovechamiento de recursos en los próximos 20 años
Dana Estrada / El Sol de México
Exigimos la reposición del proceso, queremos proponer que trabajemos en la ley de participación ciudadana. Aquí estamos listos para trabajar en un nuevo plano con ciudadanos y Copacos.
“Estamos dispuestos a trabajar para que se corrija este plan que tiene deficiencias”, dijo Antonio Quintino, Copaco de Iztapalapa.
Todas las firmas recabadas en los últimos 10 días , fueron entregadas en físico a la Oficialía de Partes de la CDMX, en el Ayuntamiento.
En las próximas semanas se realizará el ajuste a los documentos y posteriormente será presentado al Congreso de la CdMx para su votación y aprobación.
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