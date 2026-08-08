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Metrópolisábado, 8 de agosto de 2026

Piden orientación y seguimiento a casos de despojo y fraudes inmobiliarios en la primera Jornada de Asesoría Jurídica en la CDMX

El evento, en Benito Juárez, apoyó a más de 60 familias que enfrentan este tipo de situaciones; hay casos que datan desde 2010

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Dana Estrada / El Sol de México

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Denuncian casos de fraudes inmobiliarios

Dana Estrada
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