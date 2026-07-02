Policía capitalina pide evitar el “quiere volar” y “nadaremos” en celebraciones del partido México contra Inglaterra
La SSC pide evitar aglomeraciones tras las cuatro muertes registradas en Paseo de la Reforma durante los festejos por el pase de la Selección Mexicana a octavos de final del Mundial
Dana Estrada / El Sol de México
Recomendaciones de la SSC para las celebraciones mundialistas
- Policía capitalina pide evitar el “quiere volar” y “nadaremos” en celebraciones del partido México contra Inglaterra
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