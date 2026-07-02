Metrópolijueves, 2 de julio de 2026

Policía capitalina pide evitar el “quiere volar” y “nadaremos” en celebraciones del partido México contra Inglaterra 

La SSC pide evitar aglomeraciones tras las cuatro muertes registradas en Paseo de la Reforma durante los festejos por el pase de la Selección Mexicana a octavos de final del Mundial

Dana Estrada / El Sol de México

Recomendaciones de la SSC para las celebraciones mundialistas

Dana Estrada
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