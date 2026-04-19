Instructores de las compañías Republicanas de Seguridad de Burdeos, Francia, impartieron cursos sobre intervención ante situaciones de emergencia y derechos humanos

Manuel Cosme

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Por su parte, el jefe maestro Gabriel Reyes Galván, coordinador general de la Unipol, y el comisario jefe Ramón Hipólito Rogelio, coordinador general de la Policía Metropolitana, reiteraron la intención de fortalecer el trabajo en equipo y el respeto a los derechos humanos.