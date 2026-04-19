elsoldemexico
Metrópolidomingo, 19 de abril de 2026

Policía de Francia capacita a integrantes de la SSC en operativos de seguridad para el Mundial

Instructores de las compañías Republicanas de Seguridad de Burdeos, Francia, impartieron cursos sobre intervención ante situaciones de emergencia y derechos humanos

Síguenos en:whatsappgoogle

Manuel Cosme

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por su parte, el jefe maestro Gabriel Reyes Galván, coordinador general de la Unipol, y el comisario jefe Ramón Hipólito Rogelio, coordinador general de la Policía Metropolitana, reiteraron la intención de fortalecer el trabajo en equipo y el respeto a los derechos humanos.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

Cantina Especial
METRÓPOLI

La Peninsular, la cantina más vieja de la CDMX  

En este templo de dos puertas aún resuena el “clin-clin” de los vasos. En el bullicioso barrio de la Antigua Merced, en el Centro Histórico, La Peninsular se presume como la cantina más antigua de la capital; lo cierto es que le anteceden —según cronistas—, El Nivel y La Jalisciense. En este refugio de la cultura cantinera antes se servían caldos o tacos placeros para acompañar la guarapeta; hoy, se ofrecen cacahuates y chicharrones con salsa Valentina, de la que no pica.

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Boris Berenzon Gorn

Cristina Rivera Garza: el pequeño escándalo de no entender del todo

image
Ana María Longi

Arte y Academia / Nadia Haro Oliva y su lucha de fe por el teatro

image
Betty Zanolli

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (IV)

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / ‘¿Qué hemos hecho de este alto valle metafísico?’

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES