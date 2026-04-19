Policía de Francia capacita a integrantes de la SSC en operativos de seguridad para el Mundial
Instructores de las compañías Republicanas de Seguridad de Burdeos, Francia, impartieron cursos sobre intervención ante situaciones de emergencia y derechos humanos
Manuel Cosme
➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante
Por su parte, el jefe maestro Gabriel Reyes Galván, coordinador general de la Unipol, y el comisario jefe Ramón Hipólito Rogelio, coordinador general de la Policía Metropolitana, reiteraron la intención de fortalecer el trabajo en equipo y el respeto a los derechos humanos.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.