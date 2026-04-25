Policía es lesionado con disparo de arma de fuego en el paradero del Metro de Constitución de 1917
El responsable de la agresión se dio a la fuga después de disparar en dos ocasiones
Dana Estrada / El Sol de México
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó que esta tarde (poco después de las 18:00 horas) un policía fue herido en la pierna con una bala, tras intentar quitarle a su agresor un arma de fuego.
El oficial ya recibe ayuda médica, y la dependencia ya hace el análisis de las cámaras de videovigilancia, para dar con la identidad y ubicación del responsable.
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