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Metrópolisábado, 25 de abril de 2026

Policía es lesionado con disparo de arma de fuego en el paradero del Metro de Constitución de 1917

El responsable de la agresión se dio a la fuga después de disparar en dos ocasiones

Dana Estrada / El Sol de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó que esta tarde (poco después de las 18:00 horas) un policía fue herido en la pierna con una bala, tras intentar quitarle a su agresor un arma de fuego.

El oficial ya recibe ayuda médica, y la dependencia ya hace el análisis de las cámaras de videovigilancia, para dar con la identidad y ubicación del responsable.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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