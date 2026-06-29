¿Por qué ya pueden poner infracciones la policía auxiliar y la bancaria en CDMX? Esto responde la SSC
Los policías fueron capacitados y no cuentan con antecedentes en temas de corrupción; en caso de mala conducta, serán dados de baja de la lista de facultados para infraccionar
Últimas notas:
- ¿Por qué ya pueden poner infracciones la policía auxiliar y la bancaria en CDMX? Esto responde la SSC
- Vigilarán coladeras en Paseo de la Reforma para evitar inundaciones por basura durante festejos del Mundial
- De Grupo Cañaveral a Mi Banda el Mexicano: los conciertos gratis en CDMX después del partido México vs Ecuador