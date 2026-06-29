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Metrópolilunes, 29 de junio de 2026

¿Por qué ya pueden poner infracciones la policía auxiliar y la bancaria en CDMX? Esto responde la SSC

Los policías fueron capacitados y no cuentan con antecedentes en temas de corrupción; en caso de mala conducta, serán dados de baja de la lista de facultados para infraccionar

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Karla Mora / El Sol de México

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Karla Mora
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