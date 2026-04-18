elsoldemexico
Metrópolisábado, 18 de abril de 2026

Preocupa Mundial y falta de Ley de Rentas Justas en la CDMX, a personas desalojadas del Centro Histórico 

Vecinos cerraron por unos minutos el Eje Central para exigir la presentación de la Ley de Rentas Justas y el respeto por los derechos inquilinarios

Síguenos en:whatsappgoogle

Dana Estrada / El Sol de México

Mundial y turismo amenazan a familias desalojadas 

Funcionarios han acudido al campamento, y aunque la falta de organización y argumentos de estos no han podido hacer que se retire el campamento, temen que sean retirados en algún momento. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco Duro / Seguridad: entre el dato y la narrativa

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / “Paquico” y el ascenso de Samuel Ocaña

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Abstinencia eyaculatoria: ¿qué es?

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / ‘¿Qué hemos hecho de este alto valle metafísico?’

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES