Preocupa Mundial y falta de Ley de Rentas Justas en la CDMX, a personas desalojadas del Centro Histórico 

Vecinos desalojados pidieron a las autoridades acelerar una legislación en materia de vivienda. / Foto: Dana Estrada/El Sol de México

Habitantes que en agosto de año pasado fueron desalojados del número 11 en la calle República de Cuba, del Centro Histórico de la Ciudad de México, cerraron este sábado la circulación vehicular de la avenida Eje Central, para denunciar que el gobierno y Congreso capitalinos, continúan retrasando la presentación de la Ley de Rentas Justas y Asequibles.

Recordaron que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el pasado 14 de julio el Bando 1, compuesto de 14 estrategias para combatir la gentrificación, en donde se comprometió que en pocos meses, antes de concluir el 2025, tendrían una estrategia de iniciativa de ley para regular el incremento del precio de la renta, respetando los derechos inquilinarios, evitando desalojos y el incremento de viviendas alquiladas temporalmente en plataformas.

Te puede interesar: Inmobiliarias digitales lanzan contratos largos de arrendamiento en CDMX

Nos preocupa la situación de la vivienda y el derecho a ésta en el actual contexto de especulación inmobiliaria y expansión de plataformas como Airbnb, particularmente ante el próximo Mundial de Futbol en la Ciudad de México (…) En los próximos días la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentará la iniciativa de Ley de Rentas justas al Congreso, y por tanto, haremos un llamado al Congreso para legislar en favor de la vivienda como un derecho (…) nos preocupa que desde el sector inmobiliario impulsen una campaña de desinformación. Vecinos desalojados

Explicaron que en el mes de noviembre trabajaron en una propuesta para abonar en la Ley de Rentas Justas, para solicitar que el precio de metro cuadrado de suelo para construcción tuviera una regulación, y con ello evitar rentas impagables como las que hoy se presentan en la Ciudad de México. Sus propuestas fueron presentadas ante el plano del Congreso capitalino en diciembre, y pese a que se quedaron como puntos de acuerdo, estos no han sido tomados en cuenta por los legisladores, ni por las autoridades de gobierno.

Acusaron que diputados locales de Morena, no han logrado ponerse de acuerdo pues buscan legislar sobre diferentes temas. / Foto: Dana Estrada/El Sol de México

La jefa de Gobierno no ha presentado su iniciativa de ley, pero los diputados tampoco se han puesto a trabajar en su propia legislación, solo dos diputados de Morena han hablado del tema; una diputada a favor de regular las viviendas ofertadas en Airbnb, y otro diputado para decir que el turismo es un derecho humano. Ni en su propio partido se logran poner de acuerdo. Denunció Arturo Aparicio, abogado de las 19 familias y locatarios desalojados de República de Cuba 11

Las familias afectadas informaron que a ocho meses de su desalojo, mantienen un campamento a las afueras del predio donde habitaron y trabajaron durante décadas, pagando una renta mensual. Sin embargo, se han sentido amenazadas debido a los preparativos que se están realizando en el Centro Histórico para recibir a cientos de miles de turistas durante el Mundial de Futbol.