Preocupa Mundial y falta de Ley de Rentas Justas en la CDMX, a personas desalojadas del Centro Histórico
Vecinos cerraron por unos minutos el Eje Central para exigir la presentación de la Ley de Rentas Justas y el respeto por los derechos inquilinarios
Dana Estrada / El Sol de México
Mundial y turismo amenazan a familias desalojadas
Funcionarios han acudido al campamento, y aunque la falta de organización y argumentos de estos no han podido hacer que se retire el campamento, temen que sean retirados en algún momento.
Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.