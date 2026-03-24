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Metrópolimartes, 24 de marzo de 2026

Presentan guía de movilidad para proteger a mujeres conductoras y usuarias en la CDMX

La Secretaría de las Mujeres CDMX y DiDi lanzan una guía que busca hacer los traslados más seguros y equitativos para mujeres conductoras y usuarias, incorporando tecnología y perspectiva de género.

Victor Hugo Solano

Al evento asistieron mujeres conductoras que hablaron de su papel como generadoras de cambio, así como de los retos a los que se enfrentan actualmente y las estrategias que les han ayudado a superarlos.

Con esta guía se busca garantizar los derechos de las pasajeras conductoras para transportarse y trabajar en entornos equitativos y libres de violencia.

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