El representante de Airbnb expuso que la gente reserva hasta el último momento, lo cual se debe a la proximidad de los partidos. / Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

La plataforma de hospedaje temporal Airbnb prevé que un mes antes del Mundial, es decir a inicios de mayo, se registre el mayor pico de reservas, pues así se ha visto en otras justas deportivas a nivel internacional, por ejemplo, las Olimpiadas de París, informó Sebastián Colín, director de Políticas Públicas para Airbnb México.

En conferencia de prensa, para presentar guías digitales realizadas por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) que pretenden conectar a micro, pequeñas y medianas empresas con los turistas que vengan a la capital del país, el representante de Airbnb expuso que la gente reserva hasta el último momento, lo cual se debe a la proximidad de los partidos y a que son pocas las personas que compran sus boletos con mucha anticipación de vuelos.

“En la capital, creo habrá suficiente alojamiento, tanto de Airbnb como de hoteles, en el histórico podría decir que hasta el 15 de mayo es cuando vamos a tener un dato más fiable”, expuso.

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Detalló que la figura del anfitrión ocasional, va al alza. Esta se trata de aquella persona que ofrece espacios para renta temporal sólo en vísperas y durante la realización de eventos, tal como ocurre con la Fórmula 1, en la alcaldía Iztacalco.

Cuando es la época de Fórmula 1, a finales de octubre, muchas casas y departamentos que hay en Iztacalco se activan como Airbnb, para recibir a los viajeros y, cuando acaba la Fórmula 1, regresan al fin o al propósito de vivienda a largo plazo. Sebastián Colín, director de Políticas Públicas para Airbnb México.

“Lo mismo estamos viendo en el Estadio Azteca o en la zona Centro de la ciudad, donde está el corredor Fan Fest y también lo vamos a ver cerca de los mini fan fest que habrá en las 1 6 alcaldías, donde estarán llegando los viajeros”, expuso.

Recordó que durante el Mundial, la renta de un Airbnb de CDMX costará 68 dólares por persona la noche, mientras que, a nivel nacional, el costo promedio es de 90 dólares , lo cual también variará de acuerdo al tipo de espacio y a la zona.

Hay Airbnb en las 16 alcaldías, claramente no es lo mismo lo que pagas en la Condesa a lo que vas a pagar en Azcapotzalco, en la GAM, cerca del aeropuerto, en Tlalpan o en Xochimilco, varía también si es una casa o un departamento. Sebastián Colín, director de Políticas Públicas para Airbnb México.

Este 27 de abril, la Canacope CDMX lanzó las Guías Digitales de Apoyo al Turismo Local, cuyo objetivo es conectar a los turistas nacionales e internacionales y a los propios habitantes de la CDMX con los miles de pequeños negocios tradicionales que se prepararon para ofrecer un servicio de calidad durante la Copa Mundial FIFA 2026.