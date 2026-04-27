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Metrópolilunes, 27 de abril de 2026

Airbnb prevé repunte de reservaciones en CDMX un mes antes del Mundial

La plataforma de hospedaje temporal ya detecta un aumento en la figura del anfitrión ocasional, tal como ya ocurre con la Fórmula 1

Karla Mora / El Sol de México

Anfitriones ocasionales, a la alza en Airbnb

Mencionó que los anfitriones ocasionales cada vez tendrán más impacto para la demanda de viajeros en las zonas no tradicionales, es decir, aquellos que no estén en la zona céntrica.

¿Cuánto cuesta la renta de un Airbnb en CDMX para el Mundial?

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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