Prevé Canaco 24 mil mdp de derrama económica en CDMX por Semana Santa
Esperan que los recursos sean 15.5% más que el año pasado
Karla Mora / El Sol de México
Entre los sectores con mayor dinamismo durante Semana Santa, la Canaco destacó el de alimentos, especialmente la comercialización y preparación de pescados y mariscos.
También proyectan un impacto positivo en la venta de artículos religiosos y en los servicios culturales, de entretenimiento, restaurantes y hoteles.
Vicente Gutiérrez Camposeco hizo un llamado a las autoridades a garantizar condiciones óptimas de seguridad y movilidad para los visitantes durante esta temporada alta.
Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.