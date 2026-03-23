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Metrópolilunes, 23 de marzo de 2026

Prevé Canaco 24 mil mdp de derrama económica en CDMX por Semana Santa

Esperan que los recursos sean 15.5% más que el año pasado

Karla Mora / El Sol de México

Entre los sectores con mayor dinamismo durante Semana Santa, la Canaco destacó el de alimentos, especialmente la comercialización y preparación de pescados y mariscos.

También proyectan un impacto positivo en la venta de artículos religiosos y en los servicios culturales, de entretenimiento, restaurantes y hoteles.

Vicente Gutiérrez Camposeco hizo un llamado a las autoridades a garantizar condiciones óptimas de seguridad y movilidad para los visitantes durante esta temporada alta.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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