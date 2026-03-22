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Metrópolidomingo, 22 de marzo de 2026

Inauguran primera Utopía fuera de Iztapalapa en el Deportivo Magdalena Mixiuhca

Entre los nuevos espacios construidos destacan un auditorio, un foro al aire libre, una alberca semiolímpica, centro de desarrollo infantil, temazcal, laboratorio clínico, entre otros beneficios

Karla Mora / El Sol de México

Declaró que estos centros implican una ruptura en la forma tradicional de pensar la ciudad, con la resignificación del urbanismo desde la vida cotidiana, el tiempo de las personas y de la comunidad.

Mencionó que la Utopía de Mixiuhca es una expresión concreta de la ciudad del cuidado, para que éste deje de recaer en los hogares, principalmente en las mujeres, para convertirse en política pública, derechos y reducción de tiempo de trabajo.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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