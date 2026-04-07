Proponen instalar módulos de atención a la violencia de género en los espectáculos públicos
La diputada priista del Congreso capitalino, dijo que las mujeres son víctimas de acoso sexual, agresiones físicas y verbales en conciertos y juegos deportivos
Manuel Cosme
Los define como espacios destinados para brindar orientación, información y atención inmediata a mujeres, niñas, adolescentes y personas que pudieran ser víctimas de violencia, durante o después de cualquier evento en la capital.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.