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Metrópolimartes, 7 de abril de 2026

Proponen instalar módulos de atención a la violencia de género en los espectáculos públicos

La diputada priista del Congreso capitalino, dijo que las mujeres son víctimas de acoso sexual, agresiones físicas y verbales en conciertos y juegos deportivos

Manuel Cosme

Los define como espacios destinados para brindar orientación, información y atención inmediata a mujeres, niñas, adolescentes y personas que pudieran ser víctimas de violencia, durante o después de cualquier evento en la capital.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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