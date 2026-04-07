









Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

La legisladora señaló que el 79 por ciento de las mujeres sufren agresiones en este tipo de eventos. / Foto: Andrea Murcia / Cuarstoscuro.com

Con el propósito de que las empresas que organizan espectáculos públicos coloquen módulos de atención y reciban quejas por violencia de género, la diputada del PRI, Tania Larios, propuso reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos capitalina.

Aseguró que las mujeres que asisten a conciertos, festivales, juegos deportivos y otros tipos de celebraciones masivas frecuentemente son víctimas de comentarios obscenos, ofensivos, acoso sexual y eso incrementa su vulnerabilidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el acoso sexual y la violencia de género son problemas que están presentes en la Ciudad de México. En ese sentido dijo que el 79 por ciento de las mujeres de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

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Advirtió que la ausencia de mecanismos específicos de atención en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos contribuye a invisibilizar esas situaciones y limita la capacidad de respuesta institucional frente a posibles casos de violencia que afectan de manera particular a las mujeres.

La diputada priista recordó que por la celebración del Campeonato Mundial de Futbol se espera la llegada de un número considerable de visitantes, lo cual es una oportunidad para fortalecer la imagen de la capital del país como una ciudad segura e incluyente.

El cambio que propone la legisladora, consiste en adicionar un párrafo al artículo cuarto de ese ordenamiento para la colocación de Módulos de Atención Integral de la Violencia de Género en espectáculos públicos de la Ciudad de México.

Además, adiciona un artículo sexto que establece las características de esos módulos, por ejemplo, que proporcione atención accesible para mujeres nacionales y extranjeras, incluso información básica en idiomas extranjeros y mecanismos que faciliten la atención a personas con discapacidad.

También propone que cuenten con personal previamente capacitado en perspectiva de género, atención a víctimas y derechos humanos, para garantizar una atención respetuosa y libre de revictimización. Que cuenten con señalización visible y accesible para las personas asistentes, así como con protocolos para canalización inmediata a las autoridades competentes cuando la gravedad del caso lo requiera.