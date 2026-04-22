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Metrópolimiércoles, 22 de abril de 2026

Pueblo originario de Xochimilco frena construcción de colector de aguas negras por consulta ineficiente

La asamblea del lugar señaló que en 2025 promovió un amparo en contra de la consulta del Plan Hídrico Integral debido a que incumplió con los estándares de ser previa, libre e informada

Iván Ortiz

“Se concede el amparo, ya que la consulta realizada incumplió con los estándares de ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”, se lee en la sentencia del amparo, publicada este 6 de abril. 

Más allá de las trajineras turísticas del centro de Xochimilco, en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco padecen desde hace décadas las descargas de aguas negras del centro de esta alcaldía y de Milpa Alta.

Por esta razón, explican, el nivel de contaminación ha dañado las hortalizas de la zona. Afectando así la alimentación y la economía chinampera, al caer la producción y sus ventas.

“En 2022 se planteó este proyecto con una inversión de 80 millones y hubo una firma con Martí Batres donde se canceló la obra”, advirtió a este diario Hortensia Jiménez. 

Por otro lado, señalan los defensores, el proyecto no es viable pues la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Pedro Atocpan está obsoleta

Pese a todo lo anterior, en 2025 la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) contrató a Alejandro Sánchez López por 71 millones 397 mil pesos para construir el Colector San Pedro Atocpan. Obra que fue parada con el amparo. 

Por esta oposición al proyecto Integral Hídrico los miembros de esta asamblea han sufrido agresiones verbales y físicas de operadores políticos de la zona, vinculados a administraciones anteriores en la alcaldía Xochimilco y a Segiagua. 

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