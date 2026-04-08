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Metrópolimiércoles, 8 de abril de 2026

Pueblos originarios del oriente de la CDMX denuncian no haber sido consultados para el PGD

Manifestantes de cinco alcaldías acusan que cerca de 180 comunidades originarias de la CDMX fueron contempladas para el proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045

Dana Estrada / El Sol de México

Acusaron que en este documento no se están tomando en cuenta las necesidades y problemáticas de los pueblos originarios ñ, y tampoco existe un reconocimiento jurídico hacia ellos. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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