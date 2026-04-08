Pueblos originarios del oriente de la CDMX denuncian no haber sido consultados para el PGD











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

Los manifestantes externaron su preocupación, ya que cada comunidad originaria no consultada tiene características muy particulares / Foto: Romina Solís / El Sol de México

Habitantes de pueblos originarios de las alcaldías Tláhuac, Cuajimalpa, Xochimilco, Milpa Alta y algunas zonas de Coyoacán se manifestaron a dos días de concluir las consultas ciudadanas para el Plan General de Desarrollo de la CDMX 2025-2045, pues acusaron que sus comunidades no fueron visitadas ni recibidas para participar.

Alejandro Velázquez, miembro y abogado del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, explicó que desde hace más de un mes han solicitado a autoridades de gobierno de la CdMx y al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva capitalino, retrasar la conclusión de las consultas, para tomarlos en cuenta y llevarlos a los poblados de Tlaltenco, San Pedro Caujimalpa, San Gregorio, por nombras solo algunos.

De hecho denunciaron, que de los 190 barrios y pueblos originarios que existen en toda la ciudad, apenas 10 fueron consultados, pero con una asistencia de menos de cinco personas, muestra que no son representativas para cada comunidad.

“Hay muchos pueblos y barrios originarios que no han sido consultados adecuadamente, se han realizado consultas a modo. Hemos pedido al Instituto de Planeacion que se retrasen las consultas y las lleve a nuestras comunidades pero no han atendido nuestra demanda”, explicó Velázquez.

Los manifestantes externaron su preocupación, ya que cada comunidad originaria no consultada tiene características muy particulares que no comparten con el resto de colonias de la CDMX, como es el suelo de conservación, la falta de suministro de agua potable a causa de megaproyectos, trabajos dedicados al campo, y más.

De este modo, los pobladores de estas cinco alcaldías advirtieron que en caso de no ser escuchados por las autoridades, y que estas decidan concluir las consultas ciudadanas este 10 de abril, recurrirán a poner amparos, para evitar que el Plan General de Desarrollo donde no fueron tomados en cuenta, termine en el Congreso de la CDMX y sea aprobado.

Los habitantes afirman que es una constante que no se les tome en cuenta / Foto: Romina Solís / El Sol de México

“La consulta no se ha llevado a cabo, no nos dieron información a nuestras comunidades. Tenemos poblaciones indígenas en la ciudad, y los documentos del Plan General de Desarrollo no venían en el idioma de las comunidades. La consulta no puede cerrar el 10 de abril porque no nos escucharon a los pueblos originarios”, dijo Velázquez.